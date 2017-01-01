Валуев: Отказался от съемок в сериале с гонораром как у топ-футболистов

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев отказался от большого гонорара за съёмки в сериале ради работы депутатом в Госдуме РФ.



«Мне недавно, буквально перед последними выборами, предложили контракт на несколько лет на участие в съёмках в сериале, которые должны были проходить в двух европейских странах. Гонорар, предложенный продюсерами, мог сравниться с зарплатой топовых футболистов. Я, как вы видите, работаю в Думе», — сообщил Валуев.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев отказался от большого гонорара за съёмки в сериале ради работы депутатом в Госдуме РФ.«Мне недавно, буквально перед последними выборами, предложили контракт на несколько лет на участие в съёмках в сериале, которые должны были проходить в двух европейских странах. Гонорар, предложенный продюсерами, мог сравниться с зарплатой топовых футболистов. Я, как вы видите, работаю в Думе», — сообщил Валуев.