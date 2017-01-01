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Джейкобс: Думаю, что в бою с Головкиным, как минимум была ничья

Джейкобс: Думаю, что в бою с Головкиным, как минимум была ничья

Американец Дэниел Джейкобс (32-2, 29 КО) рад, что его поединок против Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) порадовал болельщиков как в плане зрелищности, так и по части интриги.

Напомним, что 18 марта Головкин победил Джейкобса по очкам с минимальным перевесом на записках судей: 115-112, 115-112 и 114-113.

«Думаю, я шокировал многих людей, – отметил Джейкобс. – Я выходил в ринг андердогом, которому никто не давал шанса, но доказал, кто я и на что способен. Я вышел в ринг и отдал всё, что у меня было, продемонстрировал настоящее мужество. Да, бой завершился не в мою пользу, хотя я и считаю, что победил. Действительно думаю, что там как минимум была ничья. Тем не менее, я счастлив, что болельщики остались в однозначном выигрыше, потому что скукой в ринге и не пахло. Мы дрались, боксировали и использовали своё мастерство. Думаю, мы справились со своей работой».
По материалам: vringe.com
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