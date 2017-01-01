Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса





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Промо-ролик от телеканала HBO к бою Василий Ломаченко – Джейсон Соса. Видео:

8 апреля на арене MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле (штат Мэриленд США) украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) выйдет в ринг против американца Джейсона Сос (20-1-4, 15 КО).