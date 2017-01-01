Сондерс готов драться с Головкиным где угодно

Британский чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) заявил о готовности провести объединительный поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), которому в этой категории принадлежат титулы WBC, WBA, IBF и IBO.По словам Билли, он не собирается дожидаться еще одного визита Головкина на Туманный Альбион и сам отправится на бой в любой уголок планеты, включая Казахстан.«Я отправлюсь куда угодно, чтобы драться с ним. Хоть в Казахстане, хоть в чистом поле, мне все равно, – цитирует Сондерса Boxigscene. – Головкин, конечно, силен, но его можно перехитрить. Боксер всегда побьет панчера, а он никогда не встречался с таким же неудобным или сложным соперником, как я.Я вижу ошибки и прорехи в его боксе и знаю, что могу этим воспользоваться. Хочу посмотреть, насколько я хорош. Внутри я точно знаю, что могу его побить. Я как раз на пике и готов испытать себя с лучшим. Хочу дать болельщикам то, что они хотят увидеть. Головкин хочет пояс WBO? Их есть у меня. И я готов поставить титул на кон».Напомним, что 18 марта Головкин отстоял титулы, победив по очкам американца Дэниела Джейкобса (32-2, 29 КО).Сондерс крайний бой провёл в декабре прошлого года, также решением судей перебоксировав россиянина Артура Акавова (16-2, 7 КО).