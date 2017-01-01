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Лёффлер: Нет никакой договоренности о бое Головкин — Сондерс летом 2017 года
Лёффлер: Нет никакой договоренности о бое Головкин — Сондерс летом 2017 годаИзвестный промоутер Том Лёффлер, представляющий интересы чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), отверг предположения о том, что бой его боксера с обладателем титула WBO британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО) — вопрос уже решенный. Ранее появились слухи, что Головкин может сразиться с Сондерсом летом этого года в Казахстане.

18 марта в Нью-Йорке Головкин провел успешную защиту своих титулов в бою с американцем Дэниелом Джейкобсом (32-2, 29 КО), над которым одержал победу единогласным решением судей.

«Ничего не решено. Собрать все чемпионские пояса всегда было мечтой Геннадия, — цитирует Лёффлера BoxingScene. - Но сейчас нам нужно посмотреть, как он будет восстанавливаться после этого боя, а потом уже мы изучим варианты.

Я могу лишь давать советы Геннадию, но решение принимает он сам, и он четко давал понять, что хочет заполучить все пояса. Также он четко давал понять, что желает боя с Саулем Альваресом. Так что мы изучим, какой из поединков будет более актуален, и постараемся заполучить соответствующего соперника».
По материалам: Чемпионат.com
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