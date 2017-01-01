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Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях
Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе (до 72,6 кг) 34-летний казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) защитил свои титулы, победив 30-летнего американца  Дэниела Джейкобса (32-2, 29 КО) решением судей - 115:112, 115:112 и 114:113.


Фото Boxingscene.com

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