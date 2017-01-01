На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Джейкобс: Я выиграл бой у Головкина с отрывом в два очка

Джейкобс: Я выиграл бой у Головкина с отрывом в два очка

Американский боксер Дэниел Джейкобс (32-2, 29 КО) не согласен с решением судей, единогласно отдавших победу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО).
В этой встрече Головкин успешно защитил титулы чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе, победив по очкам со счетом 115:112, 115:112 и 114:113.

«Я думаю, что выиграл бой, и считаю, что болельщики поддерживают меня в этом, — цитирует Джейкобса BoxingScene. - Я думаю, что выиграл бой с отрывом, по крайней мере, в два очка. Они хотят, чтобы большой бой с Альваресом состоялся, поэтому Дэниеэла Джейкобса отправили на выход. Я выиграл бой по очкам, все, что я могу сделать, — быть любезным и при победе, и при поражении.

После нокдауна я сказал ему, что ему придётся убить меня. Когда я поднялся, то подумал: «Это все, что у него есть?» Я много раз по ходу боя дрался с ним на встречных курсах, потому как знал, что могу это делать. Я вернулся и думаю, что выиграл этот бой. Я с нетерпением жду большого будущего. Думаю, у меня появилось много поклонников».

За этот бой Головкин получит $ 2,5 млн, Джейкобс — $ 1,75 млн.

По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)
Джейкобс: Головкин делает ошибку, недооценивая меня
Головкин победил Джейкобса решением судей
Леонард: В бою Головкин — Джекобс победит тот, кто будет бить первым
Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)
Тренер Головкина: Если Джейкобс выйдет драться, бой будет коротким — либо он, либо его
Головкин: Я — не киллер, а боксер
Головкин: Не думаю, что бой с Бруком дойдет до решения судей
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Джейкобс: Я выиграл бой у Головкина с отрывом в два очка
Головкин: Я — не киллер, а боксер
Головкин vs Джейкобс (Видео боя)
Головкин победил Джейкобса решением судей
Головкин: бой с Макгрегором? Я боксер, а не шоумен

Последние новости спорта

09:31 Сергей Семенов выступит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене 16 | Биатлон

09:12 Юлия Джима побежит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене 78 | Биатлон

08:58 Джейкобс: Я выиграл бой у Головкина с отрывом в два очка 76 | Бокс

08:48 Головкин: Я — не киллер, а боксер 83 | Бокс

08:19 Головкин vs Джейкобс (Видео боя) 161 | Бокс / Видео

07:54 Головкин победил Джейкобса решением судей 162 | Бокс / Главные новости спорта

22:57 Индиан-Уэллсе. Федерер победил Сока и в финале встретится с Вавринкой 199 | Теннис

21:59 Вавринка стал первым финалистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 195 | Теннис

20:27 Поляк Квятковский выиграл велогонку «Милан – Сан-Ремо»; Гривко – 111-й 195 | Велоспорт

19:58 Джек Сок: Если выберу верную стратегию, то смогу победить Федерера 192 | Теннис

Все новости

ФОТО

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

ВИДЕО

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)

Сергей Деревянченко досрочно победил Кемала Расселла (+Видео)

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)





Топ-новости недели

Головкин победил Джейкобса решением судей
Шипулин выиграл гонку преследования на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 17-й
Финка Лаукканен выиграла гонку преследования на КМ в Холменколлене; Джима – 11-я
Сергей Семенов – пятый в спринте на этапе КМ в Холменколлене
Финка Лаукканен выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Холменколлене; Джима – 13-я








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (347)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги