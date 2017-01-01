Джейкобс: Я выиграл бой у Головкина с отрывом в два очка

Американский боксер Дэниел Джейкобс (32-2, 29 КО) не согласен с решением судей, единогласно отдавших победу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО).В этой встрече Головкин успешно защитил титулы чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе, победив по очкам со счетом 115:112, 115:112 и 114:113.«Я думаю, что выиграл бой, и считаю, что болельщики поддерживают меня в этом, — цитирует Джейкобса BoxingScene. - Я думаю, что выиграл бой с отрывом, по крайней мере, в два очка. Они хотят, чтобы большой бой с Альваресом состоялся, поэтому Дэниеэла Джейкобса отправили на выход. Я выиграл бой по очкам, все, что я могу сделать, — быть любезным и при победе, и при поражении.После нокдауна я сказал ему, что ему придётся убить меня. Когда я поднялся, то подумал: «Это все, что у него есть?» Я много раз по ходу боя дрался с ним на встречных курсах, потому как знал, что могу это делать. Я вернулся и думаю, что выиграл этот бой. Я с нетерпением жду большого будущего. Думаю, у меня появилось много поклонников».За этот бой Головкин получит $ 2,5 млн, Джейкобс — $ 1,75 млн.