На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе (до 72,6 кг) 34-летний казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) защитил свои титулы, победив 30-летнего американца  Дэниела Джейкобса (32-2, 29 КО) решением судей - 115:112, 115:112 и 114:113.

Головкин vs Джейкобс. Видео боя:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Головкин победил Джейкобса решением судей
Джейкобс: Головкин делает ошибку, недооценивая меня
Головкин: Я — не киллер, а боксер
Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)
Геннадий Головкин — Лахуан Саймон. Видео боя
Головкин нокаутировал Монро-младшего (+Видео)
Головкин: бой с Макгрегором? Я боксер, а не шоумен
Джейкобс: Я выиграл бой у Головкина с отрывом в два очка
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Джейкобс: Я выиграл бой у Головкина с отрывом в два очка
Головкин: Я — не киллер, а боксер
Головкин vs Джейкобс (Видео боя)
Головкин победил Джейкобса решением судей
Головкин: бой с Макгрегором? Я боксер, а не шоумен
Головкин vs Джейкобс (Видео боя)
Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)
Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)
Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)
Сергей Деревянченко досрочно победил Кемала Расселла (+Видео)

Последние новости спорта

09:31 Сергей Семенов выступит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене 16 | Биатлон

09:12 Юлия Джима побежит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене 77 | Биатлон

08:58 Джейкобс: Я выиграл бой у Головкина с отрывом в два очка 75 | Бокс

08:48 Головкин: Я — не киллер, а боксер 83 | Бокс

08:19 Головкин vs Джейкобс (Видео боя) 161 | Бокс / Видео

07:54 Головкин победил Джейкобса решением судей 162 | Бокс / Главные новости спорта

22:57 Индиан-Уэллсе. Федерер победил Сока и в финале встретится с Вавринкой 199 | Теннис

21:59 Вавринка стал первым финалистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 195 | Теннис

20:27 Поляк Квятковский выиграл велогонку «Милан – Сан-Ремо»; Гривко – 111-й 195 | Велоспорт

19:58 Джек Сок: Если выберу верную стратегию, то смогу победить Федерера 192 | Теннис

Все новости

ФОТО

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

ВИДЕО

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)

Сергей Деревянченко досрочно победил Кемала Расселла (+Видео)

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)





Топ-новости недели

Головкин победил Джейкобса решением судей
Шипулин выиграл гонку преследования на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 17-й
Финка Лаукканен выиграла гонку преследования на КМ в Холменколлене; Джима – 11-я
Сергей Семенов – пятый в спринте на этапе КМ в Холменколлене
Финка Лаукканен выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Холменколлене; Джима – 13-я








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (347)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги