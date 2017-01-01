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Головкин победил Джейкобса решением судей

Головкин победил Джейкобса решением судей

В Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон Сквер Гарден состоялся вечер профессионального бокса, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе (до 72,6 кг) 34-летний казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) защитил свои титулы с трудом одолев обязательного претендента, 30-летнего американца Дэниела Джейкобса (32-2, 29 КО) решением судей.

Поединок получился напряженным. В первой половине боя активнее был казахстанец и в четвертом раунде отправил американца в нокдаун. Американец продолжил бой, но преимуществом продолжал владеть Головкин. Однако, в шестом раунде у Джейкобса открылось второе дыхание, он активизировался и выровнял бой. В дальнейшем поединок проходил с переменным успехом и продлился все 12 раундов. По итогам боя все судьи отдали победу Головкину со счетом 115-112, 115-112 и 114-113.

Отметим, что в субботу Джейкобс пропустил требуемую IBF процедуру взвешивания в день боя и по правилам организации не мог претендовать в этом бою на чемпионский пояс IBF.

За этот бой Головкин получит $ 2,5 млн, Джейкобс — $ 1,75 млн.
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