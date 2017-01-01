Головкин: бой с Макгрегором? Я боксер, а не шоумен

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super)/IBO/IBF/WBC Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) заявил, что не рассматривает возможности проведения поединка с бойцом UFC Конором Макгрегором.«Есть проблема. Никаких женщин, детей или животных. Потому что есть только бокс, а я боксер. Настоящий боксер. Я не шоумен. Я уважаю свой спорт, и я очень серьезный парень.Вы хотите увидеть настоящий боксерский бой? Тогда приходите на мой поединок в субботу. Там не будет никакой комедии и никакого шоу, только настоящий олдскульный бокс», — приводит слова Головкина Fightnews.В субботу, 18 марта, в главном поединке вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) Головкин проведет защиту своих титулов в бою против американца Дэниела Джейкобса (32-1, 29 КО).