Макгрегор: Я нокаутирую Мейвезера, и весь мир съест свои слова

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор уверен в том, что добьется успеха на боксерском ринге и одолеет Флойда Мейвезера-младшего.«Я боксер, смотрите, как я возьму власть в боксе, — приводит слова Макгрегора Bad Left Hook. - Никто в этой игре не знает, что надвигается, поверьте мне. Когда я выйду на ринг, я шокирую весь мир.Посмотрите мне в глаза — мне 28 лет, и я уверен, как никто. Высокий, спокойный, опасно бью с обеих рук. Поверьте, я нокаутирую Флойда. Весь мир съест свои слова. Я боксирую».