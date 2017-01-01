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Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)
Состоялась процедура официального взвешивания участников субботнего вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), в главком поединке которого чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версиям WBA (Super)/IBO/IBF/WBC 34-летний казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО)  выйдет в ринг против претендента на его титулы 30-летнего американца Дэниела Джейкобса (32-1, 29 КО).  
Результаты взвешивания:
Геннадий Головкин — 72,4 кг
Дэниел Джейкобс — 72,5 кг

Стали известны гонорары Головкина и Джейкобса за предстоящий бой. Боксер из Казахстана заработает 2,5 млн долларов, американец – 1,75 млн. Кроме того,  соперники получат проценты от продаж PPV (выручка от прямых трансляций).


Фото: Boxingscene



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