Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Стали известны гонорары Головкина и Джейкобса за предстоящий бой. Боксер из Казахстана заработает 2,5 млн долларов, американец – 1,75 млн. Кроме того, соперники получат проценты от продаж PPV (выручка от прямых трансляций).





Фото: Boxingscene



Состоялась процедура официального взвешивания участников субботнего вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), в главком поединке которого чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версиям WBA (Super)/IBO/IBF/WBC 34-летний казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) выйдет в ринг против претендента на его титулы 30-летнего американца Дэниела Джейкобса (32-1, 29 КО).Геннадий Головкин — 72,4 кгДэниел Джейкобс — 72,5 кг