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10:47 Дэвид Хэй: Вернусь до конца года и снова буду чемпионом мира в супертяжах 117 | Бокс

10:39 Бриггс и Окендо сразятся за титул WBA в супертяжелом весе 157 | Бокс

10:04 Майкл Биспинг: Бой с Конором нужен Мейвезеру из-за аферы мошенников 100 | Бокс

09:50 НХЛ. «Торонто» разгромил «Тампу», «Эдмонтон» - «Бостон», «Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты 105 | Хоккей

09:15 НБА. «Кливленд» выиграл у «Юты», Оклахома» обыграла «Торонто», «Клипперс» проиграл «Денверу» и другие результаты 109 | Баскетбол

08:28 Семенов, Пидручный, Прима, Семаков и Жирный побегут в спринте на этапе КМ в Холменколлене 159 | Биатлон

08:23 Пять украинских биатлонисток побегут в спринте на этапе КМ в Холменколлене 195 | Биатлон

08:16 Вавринка не пустил Тима в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 149 | Теннис