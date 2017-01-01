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Майкл Биспинг: Бой с Конором нужен Мейвезеру из-за аферы мошенников
Майкл Биспинг: Бой с Конором нужен Мейвезеру из-за аферы мошенниковЧемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что бой против Конора МакГрегора нужен Флойду Мейвезеру, чтобы поправить свое финансовое положение.

«Держу пари, что этот бой в итоге состоится, – заявил Биспинг Bloodyelbow. – В июне ли? Не знаю, но это может произойти совсем скоро. Я слышал кое-какие разговоры в Лас-Вегасе. Как я понял, Флойда недавно обманули мошенники и он потерял большую, очень большую сумму денег. Я не думаю, что Мэйвезер сейчас нуждается в деньгах, но он хочет вновь получить ту сумму, на которую его кинули».
По материалам: Sports.ru
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