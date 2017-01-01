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Дата боя между Мейвезером и МакГрегором еще не назначена

Дата боя между Мейвезером и МакГрегором еще не назначена

Дата боя между ирландцем Конором МакГрегором и американцем Флойдом Мейвезером еще не назначена. Об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс «Ти- Мобайл Арена», расположенный в Лас-Вегасе (США, штат Невада), зарезервирован на 10 июня для проведения боя между спортсменами по правилам бокса.

Однако по информации Уайта, стороны «еще очень далеки от соглашения», а дата боя «еще не назначена».

На счету 28-летнего ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.

40-летний Мейвезер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мейвезер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру, но на прошлой неделе объявил о ее возобновлении ради боя с МакГрегором.

По материалам: ТАСС
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