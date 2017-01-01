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Тренер Головкина: Если Джейкобс выйдет драться, бой будет коротким — либо он, либо его

Абель Санчес и Геннадий Головкин

Тренер лидера среднего веса (до 72,6 кг) Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) надеется, что американец Дэниел Джейкобс (32-1, 29 КО) в субботу выйдет не отбегаться или отзащищаться все 12 раундов, а реально подраться с его грозным подопечным. Об этом Абель Санчес заявил в ходе пресс-конференции.

«Надеюсь, он таки выйдет драться, — говорит об американце коуч GGG. — У Дэнни ударная мощь в обоих кулаках, однако, когда он пытается её донести, он раскрывается. А когда он так делает, именно в это мгновение его и потрясут. Так что, если Джейкобс выйдет рубиться и устроит хороший агрессивный бой, то вечер будет коротким, причём нокаут возможен в обе стороны. Дэнни ведь также ввалить может».

Напомним, 18 марта в  Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк (США) Геннадий Головкин в бою с Дэниелом Джейкобсом проведет защиту титулов  по версиям WBA/WBC/IBF/IBO.

Многие букмекеры практически не видят у Дэнни Джейкобса шансов на победу, давая на нее коэффициент не больше 1:8.
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