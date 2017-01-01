Ломаченко готов бить МакГрегора даже забесплатно

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко рассказал, как у него возникла идея вызвать на бой звезду ММА Конора МакГрегора в костюме черепашки-ниндзя.«Мой друг Мигель Салазар подарил мне костюм черепашки-ниндзя, я в нем потренировался… Прихожу домой, смотрю интернет, а там Конор МакГрегор заявляет, мол, кто такой Мейвезер, если я захочу, то буду драться хоть с черепашкой-ниндзя, - приводит слова Василия ES News. - Я так: ОК, я черепашка-ниндзя, давай драться!Я могу протестировать Конора МакГрегора, и я говорю даже не об официальном бое, о бое за деньги. Я говорю о тренировочном бое, о спарринг-сессии».