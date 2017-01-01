На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Арена в Лас-Вегасе зарезервирована для боя Мейвезера с МакГрегором

Арена в Лас-Вегасе зарезервирована для боя Мейвезера с МакГрегором

Бой между экс-чемпионом мира по боксу 40-летним американцем Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC 28-летним ирландцем Конором МакГрегором может пройти 10 июня.

Для проведения боя на этот день уже зарезервирована T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Flocombat.

Ранее сообщалось, что МакГрегор и Флойд Мейвезер-младший близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса. Однако позднее 40-летний американец попросил журналистов не спрашивать его о возможном возвращении на ринг, заявив, что не собирается это делать. МакГрегор, получивший в декабре боксерскую лицензию для участия в профессиональных соревнованиях в штате Калифорния, в свою очередь заявил, что хочет получить $100 млн за поединок с Мейвезером.

Как отмечает издание, информация о резерве арены говорит о том, что возможность проведения «боя мечты» становится все более реальной.

Мейвезер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого Мейвезер подтвердил, что завершил спортивную карьеру.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Легендарный Чавес назвал бой Мейвезер – Макгрегор «обманом и полным бредом»
Флойд Мейвезер сообщил, что возобновляет карьеру ради боя с Макгрегором
Макгрегор: Бой против Мейвезера по правилам бокса может состояться в конце 2017 года
Флойд Мейвезер и Андре Берто прошли предварительное взвешивание
Флойд Мейвезер проведет бой 12 сентября с Андре Берто
Мейвезер опроверг слухи о скором завершении сделки по бою с Макгрегором
Де Ла Хойя: Вернусь на ринг только в случае проведения боя Мейвезер - Головкин
Флойд Мейвезер договорился с соперником на бой 12 сентября
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Легендарный Чавес назвал бой Мейвезер – Макгрегор «обманом и полным бредом»
Арена в Лас-Вегасе зарезервирована для боя Мейвезера с МакГрегором
Беллью раскрыл секреты своей подготовки к бою с Хэем
Эдди Хирн: Беллью вернется, реванш с Хэем возможен
Сергей Деревянченко vs Кемал Рассел: взвешивание

Последние новости спорта

19:23 Легендарный Чавес назвал бой Мейвезер – Макгрегор «обманом и полным бредом» 116 | Бокс

19:12 Британская легкоатлетка-трансгендер приговорена к 18 годам тюрьмы 150 | Легкая атлетика

19:00 Колумбиец Кинтана выиграл велогонку «Тиррено-Адриатико»; Гривко – 131-й 112 | Велоспорт

16:50 Винус Уильямс: Когда осознаю, что мой прогресс остановился, тогда и нужно будет уходить 159 | Теннис

16:04 Арена в Лас-Вегасе зарезервирована для боя Мейвезера с МакГрегором 212 | Бокс

15:29 Команды Формулы-1 согласовали правила старта с места при плохих условиях на трассе 149 | Формула-1

15:16 WADA не будет запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы 226 | Новости спорта

14:59 Хельмут Марко: Скорость Ferrari вызывает беспокойство 162 | Формула-1

14:46 Визит Нико Росберга на тесты удивил Ники Лауду 146 | Формула-1

14:32 УХЛ. Плей-офф. «Кременчук» в шаге от финала 146 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)





Топ-новости недели

Украинцы завоевали комплект наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Индиан-Уэллс. Свитолина обыграла Гаврилову на пути в 1/8 финала и другие результаты
Украинские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти
Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя
Меркушина и Прима – седьмые в миксте на этапе КМ в Контиолахти








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (247)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги