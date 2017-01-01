Сергей Деревянченко vs Кемал Рассел: взвешивание

14 марта, на арене Fitzgerald's Casino в Тунике, штат Миссисипи (США) в главном бою боксерского вечера украинский средневес Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО) встретится в 10-раундовом бою с Кемалем Расселлом (10-0, 8 КО) из Ямайки.Боксеры прошли официальную процедуру взвешивания:«Рад возвращению и настроен показать хороший бокс, для все фанатов, которые будут смотреть этот бой. Знаю, что буду драться с жестким, непобежденным, бьющим бойцом, но я очень близок к бою за титул чемпиона мира, и никто не остановит меня на пути к моей цели», - заявил Дерервянченко.«Считаю, что у меня есть все, чтобы выиграть этот поединок, - сказал Расселл. – Я готов воспользоваться этим вызовов и заставить мою страну гордиться мной. У меня был один из лучших тренировочных лагерей, а я готов драться с лучшими, что и докажу 14 марта».