Сергей Деревянченко vs Кемал Рассел: взвешивание

14 марта, на арене Fitzgerald's Casino в Тунике, штат Миссисипи (США) в главном бою боксерского вечера украинский средневес Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО) встретится в 10-раундовом бою с Кемалем Расселлом (10-0, 8 КО) из Ямайки.
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