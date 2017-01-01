На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Сергей Деревянченко vs Кемал Рассел: взвешивание

Сергей Деревянченко vs Кемал Рассел: взвешивание

14 марта, на арене Fitzgerald's Casino в Тунике, штат Миссисипи (США) в главном бою боксерского вечера украинский средневес Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО)  встретится в 10-раундовом бою с Кемалем Расселлом (10-0, 8 КО) из Ямайки.

Боксеры прошли официальную процедуру взвешивания:

Сергей Деревянченко  — 74,4 кг
Кемал Расселл  — 74,2 кг

«Рад возвращению и настроен показать хороший бокс, для все фанатов, которые будут смотреть этот бой. Знаю, что буду драться с жестким, непобежденным, бьющим бойцом, но я очень близок к бою за титул чемпиона мира, и никто не остановит меня на пути к моей цели», - заявил Дерервянченко.
 
«Считаю, что у меня есть все, чтобы выиграть этот поединок, - сказал Расселл. – Я готов воспользоваться этим вызовов и заставить мою страну гордиться мной. У меня был один из лучших тренировочных лагерей, а я готов драться с лучшими, что и докажу 14 марта».
По материалам: klitschko-brothers
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Сергей Деревянченко: Бой за титул чемпиона мира уже не за горами
Лу Дибелла: Деревянченко может устроить Головкину очень тяжелый бой
Деревянченко нокаутировал Майка Гая (Видео)
Сергей Деревянченко стал официальным претендентом на бой с Головкиным
Сергей Деревянченко: Переход в профи – это логическая цепочка в моей карьере
Взвешивание: Деревянченко – Никлоу, Стиверн – Росси (+Фото)
Деревянченко нокаутировал Солимана во втором раунде (+Видео)
Деревянченко подписал контракт с Элом Хэймоном
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Сергей Деревянченко vs Кемал Рассел: взвешивание
Беллью: Уже в первом раунде знал, что побью Хэя
Флойд Мейвезер сообщил, что возобновляет карьеру ради боя с Макгрегором
Суд Нью-Йорка вынесет решение по апелляции Поветкина в апреле
Тайсон Фьюри назвал свой нынешний вес

Последние новости спорта

12:35 Сергей Деревянченко vs Кемал Рассел: взвешивание 25 | Бокс

11:18 НХЛ. «Коламбус» обыграл «Филадельфию», «Тампа Бэй» - «Рейнджерс», «Питтсбург» по буллитам уступил «Калгари» и другие результаты 79 | Хоккей

10:32 НБА. «Миннесота» обыграла «Вашингтон», «Сан-Антонио» - «Атланту», «Клипперс» проиграл «Юте» и другие результаты 95 | Баскетбол

09:53 Индиан-Уэллс. Вавринка обыграла Кольшрайбера в третьем круге, Бердых проиграл Нисиоке и другие результаты 122 | Теннис

09:16 Индиан-Уэллс. Винус Уильямс и Возняцки вышли в 1/8 финала, Радваньска покидает турнир 170 | Теннис

08:31 Индиан-Уэллс. Кербер вышла в 1/8 финала, Халеп зачехлила ракетку 143 | Теннис

13:41 Украинцы завоевали комплект наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука 510 | Стрельба / Главные новости спорта

11:03 НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Детройт», «Чикаго» - «Миннесоту», «Вашингтон» проиграл «Анахайму» и другие результаты 205 | Хоккей

10:29 НБА. «Финикс» проиграл «Портленду», «Хьюстон» выиграл у «Кливленда» и другие результаты 247 | Баскетбол

09:35 Джокович, Надаль и Федерер вышли в третий круг «Марстерса» в Индиан-Уэллсе и другие результаты 243 | Теннис

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)





Топ-новости недели

Украинцы завоевали комплект наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Индиан-Уэллс. Свитолина обыграла Гаврилову на пути в 1/8 финала и другие результаты
Украинские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти
Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя
Меркушина и Прима – седьмые в миксте на этапе КМ в Контиолахти








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (233)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги