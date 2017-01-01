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Беллью: Уже в первом раунде знал, что побью Хэя

Беллью: Уже в первом раунде знал, что побью Хэя

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) заявил, что уже во время первого раунда противостояния с Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО) он знал, что одержит победу в бою.

«Он попал в меня лучшими ударами, а у меня была лишь царапина. Тогда я сказал ему, что он уйдет ни с чем, — приводит слова Беллью BoxingScene. - C четвертого раунда я знал, что выиграю, а если честно, такая мысль начала мелькать в голове уже в первой трехминутке.

В начале боя у нас был обмен, я попал в него левым боковым, и он отлетел на канаты как какой-то мультяшный герой. Тогда я увидел, что получил его уважение.

Откровенно говоря, в восьмом раунде я был абсолютно обессилен, и я ждал и молился, чтобы ко мне пришло второе дыхание».

Напомним, 4 марта в Лондоне (Англия) Беллью победил Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой проходил в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)
По материалам: Чемпионат.com
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