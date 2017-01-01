На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Флойд Мейвезер сообщил, что возобновляет карьеру ради боя с Макгрегором

Флойд Мейвезер сообщил, что возобновляет карьеру ради боя с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший объявил о возвращении на ринг ради поединка с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

«Я выхожу из отпуска ради боя с Макгрегором, - приводит слова Мейвезера The Sun. - И я больше не хочу слышать никаких оправданий от Конора касательно денег или его соглашения с UFC».

Ранее Мейвезер сообщил, что подпишет контракт на бой и отправит его Макгрегору, призвав ирландца подписать соглашение, если он действительно хочет выйти на ринг против него.

Ранее Макгрегор получил разрешение на проведение боя на территории штата Калифорния, однако он хочет провести поединок с американским боксером в Лас-Вегасе (штат Невада). Для этого он должен получить разрешение от Атлетической комиссии Невады, которая рассмотрит запрос на проведение боя 22 марта.

Ранее Мейвезер проинформировал, что предложил ирландцу $15 млн за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался. Макгрегор потребовал $100 млн.

Глава UFC Дэйна Уайт сначала предложил Макгрегору и Мейвезеру по $25 млн за бой, а получив отказ, выступил против проведения поединка. По его словам, бой не состоится до того момента, пока Макгрегор не отработает контракт с UFC на четыре боя.
По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Макгрегор: Бой против Мейвезера по правилам бокса может состояться в конце 2017 года
Мейвезер опроверг слухи о скором завершении сделки по бою с Макгрегором
Флойд Мэйвезер: Я – самая большая звезда и в боксе, и в ММА
Мейвезер: Мне предлагали девятизначную сумму, чтобы я остался в боксе
Мейвезер отказался от продления контракта с Showtime
Флойд Мейвезер проведет объединительный бой
Фредди Роуч: Все указывает на то, что бой МакГрегора и Мейвезера состоится
Флойд Мейвезер: Последний раз 25 млн долларов за бой я получал лет 10 назад
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Флойд Мейвезер сообщил, что возобновляет карьеру ради боя с Макгрегором
Суд Нью-Йорка вынесет решение по апелляции Поветкина в апреле
Тайсон Фьюри назвал свой нынешний вес
Макс Бурсак: Я не буду «легкой прогулкой» для Рамиреса
Тони Беллью: В реванше снова побью Хэя

Последние новости спорта

15:53 Россиянин Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Отепя; Доценко – 14-й 97 | Биатлон

15:27 Мартен Фуркад досрочно выиграл Малый хрустальный глобус в гонках преследования 120 | Биатлон

13:58 Арнд Пайффер выиграл гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти; Пидручный – 21-й 146 | Биатлон / Главные новости спорта

13:02 Флойд Мейвезер сообщил, что возобновляет карьеру ради боя с Макгрегором 216 | Бокс

12:52 Суд Нью-Йорка вынесет решение по апелляции Поветкина в апреле 128 | Бокс

12:34 Пять украинских биатлонисток побегут в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти 123 | Биатлон

12:06 Пять украинских биатлонистов побегут в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти 185 | Биатлон

11:35 Юлия Журавок – восьмая в спринте на этапе Кубка IBU в Отепя 154 | Биатлон

11:20 Тайсон Фьюри назвал свой нынешний вес 189 | Бокс

09:12 Макс Бурсак: Я не буду «легкой прогулкой» для Рамиреса 189 | Бокс

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)





Топ-новости недели

Арнд Пайффер выиграл гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти; Пидручный – 21-й
Индиан-Уэллс. Свитолина стартовала с победы и другие результаты
Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Контиолахти; Меркушина – 30-я
Украинские пистолетчики - серебряные призеры чемпионата Европы в командном турнире
Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти; Пидручный – 26-й








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (210)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги