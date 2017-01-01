Флойд Мейвезер сообщил, что возобновляет карьеру ради боя с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший объявил о возвращении на ринг ради поединка с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.«Я выхожу из отпуска ради боя с Макгрегором, - приводит слова Мейвезера The Sun. - И я больше не хочу слышать никаких оправданий от Конора касательно денег или его соглашения с UFC».Ранее Мейвезер сообщил, что подпишет контракт на бой и отправит его Макгрегору, призвав ирландца подписать соглашение, если он действительно хочет выйти на ринг против него.Ранее Макгрегор получил разрешение на проведение боя на территории штата Калифорния, однако он хочет провести поединок с американским боксером в Лас-Вегасе (штат Невада). Для этого он должен получить разрешение от Атлетической комиссии Невады, которая рассмотрит запрос на проведение боя 22 марта.Ранее Мейвезер проинформировал, что предложил ирландцу $15 млн за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался. Макгрегор потребовал $100 млн.Глава UFC Дэйна Уайт сначала предложил Макгрегору и Мейвезеру по $25 млн за бой, а получив отказ, выступил против проведения поединка. По его словам, бой не состоится до того момента, пока Макгрегор не отработает контракт с UFC на четыре боя.