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Суд Нью-Йорка вынесет решение по апелляции Поветкина в апреле

Суд Нью-Йорка вынесет решение по апелляции Поветкина в апреле

Судья федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк вынесет решение относительно обжалования вердикта суда присяжных по делу российского боксера Александра Поветкина в апреле. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Поветкин обжаловал решение суда присяжных, постановившего, что россиянин принимал мельдоний в период, когда это вещество уже было запрещено WADA (после 1 января 2016 года).

«Решение будет вынесено в апреле. До вынесения решения судебный процесс заморожен», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде российского боксера.

Всемирный боксерский совет (WBC) в конце февраля отстранил Поветкина на неопределенный срок, а также оштрафовал спортсмена на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил.

Бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. При этом американская сторона публично заявила, что российский боксер принимает допинг. WBC, проведя расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным, принял решение не применять санкции к россиянину.

Ранее WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

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