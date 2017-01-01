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15:53 Россиянин Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Отепя; Доценко – 14-й 97 | Биатлон

15:27 Мартен Фуркад досрочно выиграл Малый хрустальный глобус в гонках преследования 120 | Биатлон

13:58 Арнд Пайффер выиграл гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти; Пидручный – 21-й 146 | Биатлон / Главные новости спорта

13:02 Флойд Мейвезер сообщил, что возобновляет карьеру ради боя с Макгрегором 215 | Бокс

12:52 Суд Нью-Йорка вынесет решение по апелляции Поветкина в апреле 128 | Бокс

12:34 Пять украинских биатлонисток побегут в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти 123 | Биатлон

12:06 Пять украинских биатлонистов побегут в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти 185 | Биатлон

11:35 Юлия Журавок – восьмая в спринте на этапе Кубка IBU в Отепя 154 | Биатлон

11:20 Тайсон Фьюри назвал свой нынешний вес 189 | Бокс