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Тайсон Фьюри назвал свой нынешний вес

Тайсон Фьюри назвал свой нынешний вес

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) известил боксерскую общественность о победе в главном поединке своей жизни, который он долгое время вел с собственной депрессией. Напомним, что ранее Фьюри объявил о возвращении в ринг 13 мая, и нынешнее состояние его нисколько не беспокоит.

«Я вернулся из темного и страшного места, в котором долгое время обитал, и если я смог победить депрессию, то смогу победить что угодно! Тяжелейшая битва моей жизни! Я начинаю с новыми силами, отпустив прошлое и сконцентрировавшись на будущем. Теперь только вперёд», - написал Тайсон в Twitter.

«Да, сейчас мы говорим о жирдяе весом под 160 кг, но в моем случае сгонка веса никогда не была проблемой. Спросите (моего тренера) Питера Фьюри: мы уже проходили через это 24 раза».

Отметим, что имя соперника Тайсона пока не известно. Кроме того, проблема с проваленными допинг-тестами может помешать ему вернуться в  ринг, как он того хочет.
По материалам: vringe.com
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