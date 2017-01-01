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Макс Бурсак: Я не буду «легкой прогулкой» для Рамиреса

Макс Бурсак: Я не буду «легкой прогулкой» для Рамиреса

22 апреля Макс Бурсак (33-4-1, 15 КО) сразится за титул чемпиона мира по версии WBO с его обладателем мексиканцем Хильберто Рамиресом (34-0, 24 КО), сообщает пресс-служба K2 Promotions Ukraine.
Поединок состоится в Карсоне (Калифония, США) и будет транслироваться на канале HBO.

Макс Бурсак: «Рамирес — молодой, жесткий, перспективный и довольно опытный боец. Однако бой со мной не станет для него легкой прогулкой. У нас почти равное количество боев и похожие достижения в профи, так что это будет очень интересный бой. Я основательно готовлюсь к этому поединку, ведь я еду за победой!».
Титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Рамирес завоевал год назад, одержав победу по очкам над Артуром Абрахамом. В активе мексиканца 34 победы, 24 из которых нокаутом, и ни одного поражения.
Макс Бурсак предыдущий поединок провел в апреле прошлого года против Руслана Щелева. По истечении всех раундов судьи отдали победу Бурсаку.
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