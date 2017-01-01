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Тони Беллью: В реванше снова побью Хэя

Тони Беллью: В реванше снова побью Хэя

Британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) утверждает, что если его второй бой с Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО) и состоится, то побьет его еще раз — и даже быстрее, чем 4 марта. Об этом со слов британского супертяжеловеса пишет Sky Sports.

Напомним, угол Дэвида выбросил полотенце  в 11-м раунде. До этого Хэй с 6-го раунда был практически обездвижен травмой ахиллового сухожилия, и служил ударам Тони легкой мишенью.

«Хэй остается крутым бойцом: по-прежнему быстрым и очень мощным, — сказал Беллью в интервью SkySports. — Подрался бы я с ним еще раз? Запросто, и побил бы снова, возможно, даже быстрее, чем в первый раз, так как теперь он будет меня больше опасаться. Мне не придется снова зарабатывать в бою его "респект", он и так уже будет».

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По материалам: vringe.com
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