Хэй: Поддерживаю решение тренера выбросить на ринг полотенце

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) считает, что его тренер Шейн Макгиган правильно поступил, прервав его бой с Тони Беллью (29-2-1, 19 КО). Макгиган выбросил на ринг полотенце в 11-м раунде, когда Хэй поднялся после нокдауна, и ему засчитали поражение техническим нокаутом. Бой состоялся 4 марта в Лондоне.
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