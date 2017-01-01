На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Хэй: Поддерживаю решение тренера выбросить на ринг полотенце

Хэй: Поддерживаю решение тренера выбросить на ринг полотенце

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) считает, что его тренер Шейн Макгиган правильно поступил, прервав его бой с Тони Беллью (29-2-1, 19 КО). Макгиган выбросил на ринг полотенце в 11-м раунде, когда Хэй поднялся после нокдауна, и ему засчитали поражение техническим нокаутом. Бой состоялся 4 марта в Лондоне.
 
«Шейн дал мне достаточно времени, чтобы изменить ход боя, — пять раундов, — приводит слова Хэя Sky Sports. - Я должен был сделать что-то. Пару раз мне удавались мощные удары, которые его потрясли, но я не мог сократить дистанцию, чтобы его прикончить.
Если Шейн выбросил полотенце, значит, что-то увидел. Может, он хотел спасти меня для другого боя. Я доверяю его мнению и поддерживаю его решение. Я бы хотел, чтобы он не выбрасывал полотенце, но уважаю его решение».
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)
Тренер Хэя: Пороха в пороховницах у Кличко осталось больше, чем считают многие
Дэвид Хэй: Я Беллью и джебом нокаутирую
Бриггс в поединке с Виталием Кличко был живой боксерской «грушей»
Хэй о бое с Беллью: Отрабатываю удары по падающей цели
Шейн Мозли: Мейвезер победит Пакьяо по очкам
Чисора: Хэй бьет не так уж и сильно, Беллью его нокаутирует в поздних раундах
Хэя прооперировали после поражения от Беллью
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Хэй: Поддерживаю решение тренера выбросить на ринг полотенце
Тони Беллью не возражает против боя с Тайсоном Фьюри
Красюк о поединке Усика с Хантером: Хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом
Джонатон Бэнкс: Кличко — динозавр этого поколения
Тайсон Фьюри: Буду боксировать по лицензии Боксерского союза Ирландии

Последние новости спорта

14:17 Хэй: Поддерживаю решение тренера выбросить на ринг полотенце 16 | Бокс

12:58 Джима, Варвинец, Меркушина, Абрамова и Белкина побегут в спринте на этапе КМ в Контиолахти 79 | Биатлон

12:26 Пять украинских биатлонистов побегут в спринте на этапе КМ в Контиолахти 162 | Биатлон

11:46 НХЛ. «Калгари» разгромил «Монреаль», «Каролина» обыграла «Рейнджерс», «Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты 90 | Хоккей

11:05 НБА. «Финикс» проиграл «Лейкерс», «Кливленд» - «Детройту», «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» и другие результаты 101 | Баскетбол

08:48 Индиан-Уэллс. Долгополов стартовал с победы над Троицки 155 | Теннис / Главные новости спорта

08:28 Индиан-Уэллс. Катерина Бондаренко вышла во второй круг в парном разряде 185 | Теннис / Главные новости спорта

08:06 Индиан-Уэллс. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разряде 130 | Теннис

07:53 Индиан-Уэллс. Леся Цуренко на старте уступила Пэн Шуай 195 | Теннис / Главные новости спорта

21:55 УХЛ. Плей-офф. «Донбасс» всухую обыграл «Кривбасс» в первом матче 210 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)





Топ-новости недели

Индиан-Уэллс. Долгополов стартовал с победы над Троицки
Индиан-Уэллс. Катерина Бондаренко вышла во второй круг в парном разряде
Индиан-Уэллс. Леся Цуренко на старте уступила Пэн Шуай
Украинцы – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя
Шпажистка Инна Бровко - серебряный призер юниорского чемпионата Европы








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (188)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги