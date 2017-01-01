Красюк о поединке Усика с Хантером: Хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк в интервью «КП в Украине»
поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика
(11-0, 10 КО) против американца Майкла Хантера (12-0, 8 КО), который состоится 8 апреля на арене MGM National Harbor (Оксон Хилл, Мэриленд, США), а также о перспективе боя украинца с Тони Беллью.
Сопернику Усика 28 лет. Боксирует в стойке правши и на профессиональном ринге он еще ни разу не проигрывал.
- У нас не так много известно о Майкле Хантере. Как бы вы его могли охарактеризовать? Как долго с ним шли переговоры?
- Майкл Хантер - это боксер менеджера Эла Хеймона. Дэниел Джейкобс, соперник Геннадия Головкина, - это тоже боксер Хеймона. Поэтому в момент, когда была заключена сделка с Джейкобсом, в принципе мы поладили и с Хантером.
У нас были небольшие заминки, связанные с датой проведения. Как вы помните, изначально мы планировали в марте организовать бой Усика - в андеркарде поединка Головкина. Но потом вынуждены были перенести на апрель. Но соперник до сегодняшнего дня остается неизменным.
- Какие у вас лично впечатления от Майкла? Стоит опасаться сюрпризов от него?
- Я с ним в парах не стоял, на ринг не выходил. Одно знаю: парень - олимпиец, то есть опыт на любительском ринге имеет колоссальный. И это дает о себе знать и в профессиональной карьере. Ну и, конечно же, он имеет огромную мотивацию, - забрать у Усика пояс чемпиона мира.
- Чего в первую очередь ждете от поединка Усика 8 апреля?
- Я - лицо заинтересованное (улыбается). Поэтому хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом. Мы делаем все для результата. Но будет он или не будет - только время покажет.
- К бою Сашу готовит Анатолий Николаевич Ломаченко? Все у них получается, учитывая, что он одновременно и Васю тренирует?
- Они все тренируются в одном зале - Усик, Гвоздик, Ломаченко. Я, конечно, в тренировочном процессе не участвую, но могу вспомнить, что Анатолий Николаевич готовил их всех вместе и к Олимпиаде. Но кроме этих пацанов, у него были еще и другие. Уверен, что сложностей никаких не возникнет.
- В ближайшее время не планируете приглашать для Саши другого тренера?
- Башира мы приглашали по инициативе Саши. Саша обратился с просьбой - мы пошли навстречу. Надо будет - еще кого-то найдем.
Очень важно, чтобы у боксера была комфортная атмосфера, чтобы ему не приходилось концентрироваться ни на чем, кроме результата поединка. А наша задача - подумать обо всем остальном - в жизни, на ринге и за его пределами.
- Не очень красивая история получилась с Джеймсом Али Баширом, с которым Усик прекратил сотрудничество. В американской прессе тренер немало обид высказал в адрес Саши…
- Обид никаких не было. Просто каждый журналист пропускал эту информацию сквозь призму своего мировосприятия. Кому-то показалось, что есть какой-то конфликт. Другой под впечатлением от первого добавил еще немного от себя… Повторюсь, конфликта никакого не было, нет и не будет. Более того, Башир остается нашим близким другом и товарищем.
- Все же показалось, что у Башира скорее какие-то претензии к американскому менеджеру Саши - Эгису Климасу…
- В мире бокса, как и в любой другой области деятельности, есть люди, у которых есть друг к другу симпатия, а есть - антипатия. Вполне возможно, что возникла антипатия, и Башир определенным образом связал свой уход с Эгисом. Но лично я не вижу в этом практически никакой взаимосвязи.
Решение принимает боксер. Точно так же, как появление Башира в команде Усика - это решение Усика, так и прекращение сотрудничества - исключительно инициатива Саши. Никто на него не влиял.
- Вы, конечно же, видели бой представителя крузервейта Тони Белью, в котором он расправился с супертяжем Дэвидом Хэем. Как считаете, такое эффектное появление Белью в новом дивизионе может дополнительно мотивировать Усика поменять весовую категорию?
- Белью был чемпионом мира в крузервейте и теперь решился на вот такую авантюру. И не прогадал. Он не был фаворитом - об этом твердили все СМИ, даже котировки букмекерских контор демонстрировали такое отношение.
Но парень духовитый, доказал всему миру, что его раньше времени списали со счетов. Поэтому, считаю, он правильный путь выбрал. Мы не знаем, что ждет его в будущем, но в настоящем он - с короной, хотя и без пояса.
Что касается Усика, то, думаю, ему еще рано говорить о переходе в супертяжелый вес, он еще многое может сказать и сделать в первом тяжелом.
- Раньше Белью говорил, что Усик - единственный, кто может составить ему конкуренцию…
- Я думаю, ничего не поменялось. И не только может составить конкуренцию, но и сделать то, что не сделал Хэй.
- И как насчет боя Усик - Белью в обозримой перспективе?
- Все же они сейчас в разных весовых категориях.
- Думаете, Белью уже не вернется в крузервейт?
- А вы видели, как он выглядит? На голову выше Хэя, крупнее его. Вероятно, ему тяжело делать вес. Поэтому очевидно, что хэвивейт сейчас оптимален для него.
Да, он не бьющий - много и точно попадал, но акцентированно ударить ему так ни разу и не удалось. Но это тот случай, когда дух решает многое и становится определяющим.
Но, возвращаясь к Усику, скажу, что у Саши и сейчас есть великолепные соперники. Мы не должны заглядывать за спину Майкла Хантера. Парень ни разу не проигрывал, и мы не знаем, что у него в перчатках - динамит или пулемет. Я бы на месте Усика по максимуму готовился к этому поединку. Уверен, что Саша так и делает.