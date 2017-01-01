На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Красюк о поединке Усика с Хантером: Хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом

Красюк о поединке Усика с Хантером: Хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк в интервью «КП в Украине» поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика (11-0, 10 КО) против американца Майкла Хантера (12-0, 8 КО), который состоится 8 апреля на арене MGM National Harbor (Оксон Хилл, Мэриленд, США), а также о перспективе боя украинца с Тони Беллью.

Сопернику Усика 28 лет. Боксирует в стойке правши и  на профессиональном ринге он еще ни разу не проигрывал.

-  У нас не так много известно о Майкле Хантере. Как бы вы его могли охарактеризовать? Как долго с ним шли переговоры?  
- Майкл Хантер - это боксер менеджера Эла Хеймона. Дэниел Джейкобс, соперник Геннадия Головкина, - это тоже боксер Хеймона. Поэтому в момент, когда была заключена сделка с Джейкобсом, в принципе мы поладили и с Хантером.

У нас были небольшие заминки, связанные с датой проведения. Как вы помните, изначально мы планировали в марте организовать бой Усика - в андеркарде поединка Головкина. Но потом вынуждены были перенести на апрель. Но соперник до сегодняшнего дня остается неизменным.

- Какие у вас лично впечатления от Майкла? Стоит опасаться сюрпризов от него?
- Я с ним в парах не стоял, на ринг не выходил. Одно знаю: парень - олимпиец, то есть опыт на любительском ринге имеет колоссальный. И это дает о себе знать и в профессиональной карьере. Ну и, конечно же, он имеет огромную мотивацию, - забрать у Усика пояс чемпиона мира.

- Чего в первую очередь ждете от поединка Усика 8 апреля?
- Я - лицо заинтересованное (улыбается). Поэтому хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом. Мы делаем все для результата. Но будет он или не будет - только время покажет.

- К бою Сашу готовит Анатолий Николаевич Ломаченко? Все у них получается, учитывая, что он одновременно и Васю тренирует?
- Они все тренируются в одном зале - Усик, Гвоздик, Ломаченко. Я, конечно, в тренировочном процессе не участвую, но могу вспомнить, что Анатолий Николаевич готовил их всех вместе и к Олимпиаде. Но кроме этих пацанов, у него были еще и другие. Уверен, что сложностей никаких не возникнет.

- В ближайшее время не планируете приглашать для Саши другого тренера?
- Башира мы приглашали по инициативе Саши. Саша обратился с просьбой - мы пошли навстречу. Надо будет - еще кого-то найдем.  
Очень важно, чтобы у боксера была комфортная атмосфера, чтобы ему не приходилось концентрироваться ни на чем, кроме результата поединка. А наша задача - подумать обо всем остальном - в жизни, на ринге и за его пределами.

- Не очень красивая история получилась с Джеймсом Али Баширом, с которым Усик прекратил сотрудничество. В американской прессе тренер немало обид высказал в адрес Саши…
- Обид никаких не было. Просто каждый журналист пропускал эту информацию сквозь призму своего мировосприятия. Кому-то показалось, что есть какой-то конфликт. Другой под впечатлением от первого добавил еще немного от себя… Повторюсь, конфликта никакого не было, нет и не будет. Более того, Башир остается нашим близким другом и товарищем.  

- Все же показалось, что у Башира скорее какие-то претензии к американскому менеджеру Саши - Эгису Климасу…
- В мире бокса, как и в любой другой области деятельности, есть люди, у которых есть друг к другу симпатия, а есть - антипатия. Вполне возможно, что возникла антипатия, и Башир определенным образом связал свой уход с Эгисом. Но лично я не вижу в этом практически никакой взаимосвязи.
 
Решение принимает боксер. Точно так же, как появление Башира в команде Усика - это решение Усика, так и прекращение сотрудничества - исключительно инициатива Саши. Никто на него не влиял.  

- Вы, конечно же, видели бой представителя крузервейта Тони Белью, в котором он расправился с супертяжем Дэвидом Хэем. Как считаете, такое эффектное появление Белью в новом дивизионе может дополнительно мотивировать Усика поменять весовую категорию?
- Белью был чемпионом мира в крузервейте и теперь решился на вот такую авантюру. И не прогадал. Он не был фаворитом - об этом твердили все СМИ, даже котировки букмекерских контор демонстрировали такое отношение.  

Но парень духовитый, доказал всему миру, что его раньше времени списали со счетов. Поэтому, считаю, он правильный путь выбрал. Мы не знаем, что ждет его в будущем, но в настоящем он - с короной, хотя и без пояса.

Что касается Усика, то, думаю, ему еще рано говорить о переходе в супертяжелый вес, он еще многое может сказать и сделать в первом тяжелом.

- Раньше Белью говорил, что Усик - единственный, кто может составить ему конкуренцию…
- Я думаю, ничего не поменялось. И не только может составить конкуренцию, но и сделать то, что не сделал Хэй.

- И как насчет боя Усик - Белью в обозримой перспективе?
- Все же они сейчас в разных весовых категориях.

- Думаете, Белью уже не вернется в крузервейт?
- А вы видели, как он выглядит? На голову выше Хэя, крупнее его. Вероятно, ему тяжело делать вес. Поэтому очевидно, что хэвивейт сейчас оптимален для него.

Да, он не бьющий - много и точно попадал, но акцентированно ударить ему так ни разу и не удалось. Но это тот случай, когда дух решает многое и становится определяющим.

Но, возвращаясь к Усику, скажу, что у Саши  и сейчас есть великолепные соперники. Мы не должны заглядывать за спину Майкла Хантера. Парень ни разу не проигрывал, и мы не знаем, что у него в перчатках - динамит или пулемет. Я бы на месте Усика по максимуму готовился к этому поединку. Уверен, что Саша так и делает. 
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Красюк: Для Усика предпочтительнее бой с Белью, а не с Хуком
Шатерникова: Для Усика Башир был лишь временной заменой Анатолия Ломаченко
Усик о расставании с Баширом: Ничего личного, только работа
Али Башир назвал самых опасных соперников для Усика
Менеджер Усика: Сашин чемпионский пояс находится в пути из... Пуэрто-Рико в Украину
Следующим соперником Усика может стать американец Майкл Хантер
Тренер Усика: Табисо Мчуну — очень хороший боксер, очень ловкий и хитрый
Тренер Усика: Сначала Беллью, затем Лебедев, а потом - супертяжелый вес
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Тони Беллью не возражает против боя с Тайсоном Фьюри
Красюк о поединке Усика с Хантером: Хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом
Джонатон Бэнкс: Кличко — динозавр этого поколения
Тайсон Фьюри: Буду боксировать по лицензии Боксерского союза Ирландии
Британский совет по контролю за боксом: Фьюри не может вернуться на ринг в мае

Последние новости спорта

15:24 Россиянин Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU; Доценко – 23-й 46 | Биатлон

12:25 Россиянка Загоруйко выиграла спринт на этапе Кубка IBU; Вита Семеренко - девятая 145 | Биатлон

12:07 Тони Беллью не возражает против боя с Тайсоном Фьюри 140 | Бокс

11:56 Красюк о поединке Усика с Хантером: Хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом 129 | Бокс

11:20 Джонатон Бэнкс: Кличко — динозавр этого поколения 132 | Бокс

10:21 НХЛ. «Питтсбург» победил «Виннипег», «Бостон» разгромил «Детройт», «Даллас» проиграл «Оттаве» 105 | Хоккей

09:47 НБА. «Голден Стэйт» проиграл «Бостону», «Хьюстон» - «Юте», «Миннесота» обыграла «Клипперс» и другие результаты 134 | Баскетбол

08:48 Илья Марченко не пробился в основную сетку на Masters 1000 в Индиан-Уэллсе 153 | Теннис

08:34 Индиан-Уэллс. Бондаренко на старте уступила Ван Цян и не встретится со Свитолиной 151 | Теннис

22:45 УХЛ. Плей-офф. Кременчук» стартовал с победы над «Дженералз» 225 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)





Топ-новости недели

Украинцы – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя
Шпажистка Инна Бровко - серебряный призер юниорского чемпионата Европы
Индиан-Уэллс. Марченко стартовал с победы в квалификации
Украинские пловцы завоевали пять медалей на турнире в Марселе
Украинские дзюдоисты завоевали пять медалей на Кубке Европы








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (174)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги