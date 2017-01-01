Последние новости спорта

15:24 Россиянин Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU; Доценко – 23-й 46 | Биатлон

12:25 Россиянка Загоруйко выиграла спринт на этапе Кубка IBU; Вита Семеренко - девятая 145 | Биатлон

12:07 Тони Беллью не возражает против боя с Тайсоном Фьюри 140 | Бокс

11:56 Красюк о поединке Усика с Хантером: Хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом 128 | Бокс

11:20 Джонатон Бэнкс: Кличко — динозавр этого поколения 132 | Бокс

10:21 НХЛ. «Питтсбург» победил «Виннипег», «Бостон» разгромил «Детройт», «Даллас» проиграл «Оттаве» 105 | Хоккей

09:47 НБА. «Голден Стэйт» проиграл «Бостону», «Хьюстон» - «Юте», «Миннесота» обыграла «Клипперс» и другие результаты 134 | Баскетбол

08:48 Илья Марченко не пробился в основную сетку на Masters 1000 в Индиан-Уэллсе 153 | Теннис

08:34 Индиан-Уэллс. Бондаренко на старте уступила Ван Цян и не встретится со Свитолиной 151 | Теннис