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Джонатон Бэнкс: Кличко — динозавр этого поколения
Джонатон Бэнкс: Кличко — динозавр этого поколенияДжонатон Бэнкс, один из тренеров бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко, рассчитывает, что украинец сумеет повторить достижение Джорджа Формана и завоевать чемпионский титул в супертяжелой категории после 40 лет.

«Владимир одержим своей целью — стать редким трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе», — приводит слова Бэнкса Sky Sports. - Последним динозавром в тяжёлой категории был Джордж Форман, который завоевал титул в 45 лет. Я верю, что Владимир — динозавр этого поколения».

Поединок Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне. На кону
будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.

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По материалам: Чемпионат.com
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