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Тайсон Фьюри: Буду боксировать по лицензии Боксерского союза Ирландии

Тайсон Фьюри: Буду боксировать по лицензии Боксерского союза Ирландии

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) отреагировал на слова генерального секретаря Британского совета по контролю за боксом Роберта Смита.

Напомним, Фьюри на этой неделе заявил о желании вернуться на ринг в  мае. Смит же сказал, что Фьюри был дисквалифицирован и лишен британской боксерской лицензии осенью, в том числе за употребление наркотиков, и чтобы возобновить карьеру, должен сначала решить «многочисленные вопросы с Советом».

«С этого момента я буду боксировать по лицензии Боксерского союза Ирландии, больше не хочу иметь ничего общего с Британским советом по контролю за боксом», – приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, реванш между Владимиром Кличко и Фьюри дважды срывался по вине британского боксера. Фьюри сначала травмировал лодыжку, затем попался на употреблении наркотиков, потерял все свои чемпионские пояса и был лишен боксерской лицензии.
По материалам: Sports.ru
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