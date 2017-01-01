Британский совет по контролю за боксом: Фьюри не может вернуться на ринг в мае

Экс-чемпион мира в тяжелом весе



В понедельник Фьюри на своей странице в социальной сети Twitter



«Тайсон Фьюри отстранен, он не сможет вернуться на ринг в мае, – сказал Смит. – Ему нужно решить очень много вопросов, прежде чем задумываться о возвращении на ринг. Он имеет некоторые допинговые и медицинские проблемы, поэтому на сегодняшний день он отстранен. После дисквалификации к нам он не обращался, а для возвращения на ринг это необходимо сделать».



В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри нанес



Реванш с Кличко дважды переносился, а Фьюри в итоге отказался от титулов и взял паузу в профессиональной карьере, чтобы «сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния». Допинг-тесты Фьюри показали употребление кокаина. Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри отстранен и не сможет вернуться на ринг в мае, заявил генеральный секретарь Британского совета по контрою за боксом (BBBC) Роберт Смит.В понедельник Фьюри на своей странице в социальной сети Twitter объявил о возвращении на ринг 13 мая , отметив, что ведутся поиски соперника.«Тайсон Фьюри отстранен, он не сможет вернуться на ринг в мае, – сказал Смит. – Ему нужно решить очень много вопросов, прежде чем задумываться о возвращении на ринг. Он имеет некоторые допинговые и медицинские проблемы, поэтому на сегодняшний день он отстранен. После дисквалификации к нам он не обращался, а для возвращения на ринг это необходимо сделать».В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри нанес Владимиру Кличко первое поражение за 11 лет и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA/IBF/WBO. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.Реванш с Кличко дважды переносился, а Фьюри в итоге отказался от титулов и взял паузу в профессиональной карьере, чтобы «сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния». Допинг-тесты Фьюри показали употребление кокаина.

По материалам: ТАСС