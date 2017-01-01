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Британский совет по контролю за боксом: Фьюри не может вернуться на ринг в мае

Британский совет по контролю за боксом: Фьюри не может вернуться на ринг в мае

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри отстранен и не сможет вернуться на ринг в мае, заявил генеральный секретарь Британского совета по контрою за боксом (BBBC) Роберт Смит.

В понедельник Фьюри на своей странице в социальной сети Twitter объявил о возвращении на ринг 13 мая, отметив, что ведутся поиски соперника.

«Тайсон Фьюри отстранен, он не сможет вернуться на ринг в мае, – сказал Смит. – Ему нужно решить очень много вопросов, прежде чем задумываться о возвращении на ринг. Он имеет некоторые допинговые и медицинские проблемы, поэтому на сегодняшний день он отстранен. После дисквалификации к нам он не обращался, а для возвращения на ринг это необходимо сделать».

В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри нанес Владимиру Кличко первое поражение за 11 лет и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA/IBF/WBO. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Реванш с Кличко дважды переносился, а Фьюри в итоге отказался от титулов и взял паузу в профессиональной карьере, чтобы «сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния».  Допинг-тесты Фьюри показали употребление кокаина.
По материалам: ТАСС
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