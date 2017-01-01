На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Устинов может стать соперником Фьюри по поединку 13 мая

Устинов может стать соперником Фьюри по поединку 13 мая

Российский боксер Александр Устинов ведет переговоры о проведении 13 мая поединка с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил промоутер Устинова Владимир Хрюнов.

В понедельник Тайсон Фьюри объявил о возобновлении карьеры и проведении боя 13 мая.

«Мы начали переговоры о бое», - сказал Хрюнов. Ранее он сообщал о том, что россиянин проведет бой за титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с победителем поединка Шеннон Бриггс - Фрес Окендо.

По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Хрюнов: Фьюри откровенно боится Устинова
Хрюнов: Перспективы боя Устинов - Фьюри станут ясны 1 января
Хрюнов: Устинов будет драться с Чисорой. Контракт подписан
Хрюнов назвал соперника Устинова на бой 11 декабря в Москве
Хрюнов: Устинов готов набить Уайлдеру бубен за ситуацию с Поветкиным
Хрюнов: Устинов – единственный боец, которому по силам побить Кличко
Хрюнов: Устинов 12 декабря в Москве будет боксировать за титул WBA
Бой Устинов — Ортис сорван, россиянин сразится с Кличко или Фьюри
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Устинов может стать соперником Фьюри по поединку 13 мая
Фроч: Хэй сказал мне, что вернется и хочет реванша с Беллью
Тайсон Фьюри заявил о своем возвращении
Дэвид Хэй: Вернулся домой после операции, отдыхаю, задрав ногу (+Фото)
Поветкин на год исключен из рейтингов IBF

Последние новости спорта

18:59 Роджер Федерер установил рекорд по количеству недель в Топ-50 рейтинга ATP 116 | Теннис

18:38 Устинов может стать соперником Фьюри по поединку 13 мая 160 | Бокс

18:27 УХЛ. Сергей Варламов: Важно, чтобы игры плей-офф были интересны болельщикам 128 | Хоккей

18:01 Ирландец Беннетт победил на третьем этапе велогонки «Париж – Ницца» 124 | Велоспорт

17:48 Анна Кривонос победила в спринте на чемпионате Украины по биатлону 136 | Биатлон

17:38 Свитолина претендует на победу в двух номинациях WTA в феврале 137 | Теннис

16:54 Украинские пловцы завоевали пять медалей на турнире в Марселе 221 | Плавание

15:08 Леся Цуренко: Надеюсь, что с этой победой ко мне придет больше уверенности 145 | Теннис

14:33 Антон Дудченко выиграл спринт на чемпионате Украины по биатлону 211 | Биатлон

14:11 Джин Хаас: Меня беспокоит Формула-1 после ухода Берни 148 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)





Топ-новости недели

Украинские дзюдоисты завоевали пять медалей на Кубке Европы
Олег Верняев – серебряный призер открытого Кубка Америки по спортивной гимнастике
Олеся Повх и Никита Нестеренко - лучшие легкоатлеты февраля в Украине
Украинцы завоевали серебро и бронзу в третий день чемпионата Европы по легкой атлетике
Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Пхенчхане; украинцы - пятые








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (150)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги