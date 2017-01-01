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Тайсон Фьюри заявил о своем возвращении

Тайсон Фьюри заявил о своем возвращении

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) заявил о своем возвращении на ринг.

«Срочные новости! Большое возвращение состоится 13 мая. Работаем над поиском соперника. Больше новостей позже, — написал Фьюри в Twitter.

Напомним, в прошлом году по вине Фьюри дважды был сорван матч-реванш с Владимиром Кличко. В первый раз из-за травмы ноги британца, а во второй раз он провалили допинг-тест на кокаин. Фьюри отказался от титулов по версиям WBA и WBО, не дожидаясь решения организаций. А звания IBF он был лишен ранее из-за отказа встретиться с обязательным претендентом — украинцем Вячеславом Глазковым.

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