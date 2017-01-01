Тайсон Фьюри заявил о своем возвращении

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец



«Срочные новости! Большое возвращение состоится 13 мая. Работаем над поиском соперника. Больше новостей позже, — написал Фьюри в



Напомним, в прошлом году по вине Фьюри дважды был сорван матч-реванш с



Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) заявил о своем возвращении на ринг.«Срочные новости! Большое возвращение состоится 13 мая. Работаем над поиском соперника. Больше новостей позже, — написал Фьюри в Twitter Напомним, в прошлом году по вине Фьюри дважды был сорван матч-реванш с Владимиром Кличко . В первый раз из-за травмы ноги британца, а во второй раз он провалили допинг-тест на кокаин. Фьюри отказался от титулов по версиям WBA и WBО, не дожидаясь решения организаций. А звания IBF он был лишен ранее из-за отказа встретиться с обязательным претендентом — украинцем Вячеславом Глазковым.