Дэвид Хэй: Вернулся домой после операции, отдыхаю, задрав ногу (+Фото)





«Вернулся домой после очень успешной операции и отдыхаю, задрав ногу. Как ни странно, но после такого тяжелого боя у меня ничего не болит, кроме вновь закрепленного сухожилия. Доктора очень довольны результатом операции и уверены в моем 100% восстановлении.



Я завален положительными пожеланиями поддержки и благодарю всех от всего сердца.



Теперь самое время пообщаться с семьёй и друзьями, а уже завтра вечером начнется реабилитация. Люблю вас всех. Хэймейкер», - написал Хэй в «Инстаграме».

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй вернулся домой после успешной операции на ахилловом сухожилии, травмированном в субботнем бою с Тони Беллью.«Вернулся домой после очень успешной операции и отдыхаю, задрав ногу. Как ни странно, но после такого тяжелого боя у меня ничего не болит, кроме вновь закрепленного сухожилия. Доктора очень довольны результатом операции и уверены в моем 100% восстановлении.Я завален положительными пожеланиями поддержки и благодарю всех от всего сердца.Теперь самое время пообщаться с семьёй и друзьями, а уже завтра вечером начнется реабилитация. Люблю вас всех. Хэймейкер», - написал Хэй в «Инстаграме».