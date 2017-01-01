Поветкин на год исключен из рейтингов IBF

Международная боксерская федерация (IBF) на год вывела из своего рейтинга российского боксера Александра Поветкина из-за допингового скандала



«Поветкин исключен из наших рейтингов сроком на год. Это решение основано на ранее принятом в отношении спортсмена отстранении в связи с нарушением антидопинговых правил», - сообщает пресс-служба IBF.



Ранее WBC бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал спортсмена на $250 тыс. за повторное нарушение антидопинговых правил.

Международная боксерская федерация (IBF) на год вывела из своего рейтинга российского боксера Александра Поветкина из-за допингового скандала«Поветкин исключен из наших рейтингов сроком на год. Это решение основано на ранее принятом в отношении спортсмена отстранении в связи с нарушением антидопинговых правил», - сообщает пресс-служба IBF.Ранее WBC бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал спортсмена на $250 тыс. за повторное нарушение антидопинговых правил.

По материалам: ТАСС