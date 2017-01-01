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Поветкин на год исключен из рейтингов IBF
Поветкин на год исключен из рейтингов IBFМеждународная боксерская федерация (IBF) на год вывела из своего рейтинга российского боксера Александра Поветкина из-за допингового скандала

«Поветкин исключен из наших рейтингов сроком на год. Это решение основано на ранее принятом в отношении спортсмена отстранении в связи с нарушением антидопинговых правил», - сообщает пресс-служба IBF.

Ранее WBC бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал спортсмена на $250 тыс. за повторное нарушение антидопинговых правил.
По материалам: ТАСС
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