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Кличко: Хочу уйти из ринга в ранге чемпиона, просто помешался на этой идее

Кличко: Хочу уйти из ринга в ранге чемпиона, просто помешался на этой идее

Украинский ветеран супертяжелого веса Владимир Кличко (64-4, 53 КО), несмотря на слухи из тренировочного лагеря, что все далеко не радужно, утверждает, что получает огромное удовольствие от того, что сейчас у него полно мотивации и ему есть что доказывать.

29 апреля в Лондоне Кличко выйдет на ринг к небитому местному нокаутеру, обладателю пояса IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

«Я андердог, и мне это нравится. Не помню, как давно был в подобной ситуации, ощущаю себя молодым и рвущимся доказать кое-что. Я претендент, круто! Хочу уйти из ринга в ранге чемпиона. Просто помешался на этой идее», — заявил Кличко.

«Многие считают меня безумцем: мол, в 41 год драться с тем, кто намного моложе, силен и опасен со стопроцентной нокаутерской эффективностью, — цитирует Владимира Sky Sports. — Но это круто, я смотрю в лицо вызову. Ранее сам себя спросил: "Оно мне надо?", и ответил: "Блин, да мне это нравится"».
По материалам: vringe.com
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