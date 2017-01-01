Кличко: Хочу уйти из ринга в ранге чемпиона, просто помешался на этой идее

Украинский ветеран супертяжелого веса



29 апреля в Лондоне Кличко выйдет на ринг к небитому местному нокаутеру, обладателю пояса IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).



«Я андердог, и мне это нравится. Не помню, как давно был в подобной ситуации, ощущаю себя молодым и рвущимся доказать кое-что. Я претендент, круто! Хочу уйти из ринга в ранге чемпиона. Просто помешался на этой идее», — заявил Кличко.



«Многие считают меня безумцем: мол, в 41 год драться с тем, кто намного моложе, силен и опасен со стопроцентной нокаутерской эффективностью, — цитирует Владимира Sky Sports. — Но это круто, я смотрю в лицо вызову. Ранее сам себя спросил: "Оно мне надо?", и ответил: "Блин, да мне это нравится"».

Украинский ветеран супертяжелого веса Владимир Кличко (64-4, 53 КО), несмотря на слухи из тренировочного лагеря, что все далеко не радужно, утверждает, что получает огромное удовольствие от того, что сейчас у него полно мотивации и ему есть что доказывать.29 апреля в Лондоне Кличко выйдет на ринг к небитому местному нокаутеру, обладателю пояса IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).«Я андердог, и мне это нравится. Не помню, как давно был в подобной ситуации, ощущаю себя молодым и рвущимся доказать кое-что. Я претендент, круто! Хочу уйти из ринга в ранге чемпиона. Просто помешался на этой идее», — заявил Кличко.«Многие считают меня безумцем: мол, в 41 год драться с тем, кто намного моложе, силен и опасен со стопроцентной нокаутерской эффективностью, — цитирует Владимира Sky Sports. — Но это круто, я смотрю в лицо вызову. Ранее сам себя спросил: "Оно мне надо?", и ответил: "Блин, да мне это нравится"».