Промоутер Уайлдера: Рассмотрим вариант с Беллью, но Паркер в приоритете

Лу ДиБелла, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО), готов рассмотреть возможность боя своего подопечного с Тони Беллью (29-2-1, 19 КО), но приоритетом считает бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером (22-0, 18 КО).
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