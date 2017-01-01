Промоутер Уайлдера: Рассмотрим вариант с Беллью, но Паркер в приоритете

Лу ДиБелла, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО), готов рассмотреть возможность боя своего подопечного с Тони Беллью (29-2-1, 19 КО), но приоритетом считает бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером (22-0, 18 КО).«Мы не против рассмотреть кандидатуру Тони Беллью, — цитирует ДиБеллу Sky Sports. - Мы поздравляем Тони, я его большой поклонник. Мы не стали бы списывать этот вариант со счетов. Мы его уважаем, и нас бы заинтересовал такой бой.В любом случае самый желанный бой для Деонтея сейчас — с Джозефом Паркером, но надо смотреть и на альтернативы. Бой Деонтея с Беллью был бы интересен. Тони побил большого игрока. Одержал победу над высоко ценимым Дэвидом Хэем. Мы испытываем к Беллью только уважение».