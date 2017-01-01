Хэя прооперировали после поражения от Беллью

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12:11 Украинцы завоевали серебро и бронзу в третий день чемпионата Европы по легкой атлетике 208 | Легкая атлетика / Главные новости спорта