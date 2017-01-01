Неизвестные сожгли машину Мейвезера в Бирмингеме

Автомобиль, использовавшийся командой американского боксера Флойда Мейвезера-младшего, сожгли в Бирмингеме во время общения спортсмена с болельщиками. Об этом сообщает The Sun.По информации британского издания, двое неизвестных разбили окно брендированного минивена и бросили внутрь коктейль Молотова. Машина сгорела, в результате происшествия пострадавших нет.На данный момент Флойд проводит турне в Великобритании и далее планировал посетить Лондон. Не известно, будет ли он вносить изменения в свои планы в связи с поджогом.