Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

В Лондоне (Англия) на О2 Arena состоялся вечер бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе 34-летний британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) одержал победу над своим 36-летним соотечественником, экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО). 12-раундовый, не титульный бой проходил в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).



Итогом 12-раундового боя стала победа Беллью техническим нокаутом в 11-м раунде.



Тони Белью vs Дэвид Хэй. Видео боя:



В Лондоне (Англия) на О2 Arena состоялся вечер бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе 34-летний британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) одержал победу над своим 36-летним соотечественником, экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО). 12-раундовый, не титульный бой проходил в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).Итогом 12-раундового боя стала победа Беллью техническим нокаутом в 11-м раунде.