Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

В Лондоне (Англия) на О2 Arena состоялся вечер бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе 34-летний британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) одержал победу над своим 36-летним соотечественником, экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО). 12-раундовый, не титульный бой проходил в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).Первая половина боя осталась за Хэем, а в шестом раунде он травмировал ногу и в ринге стал доминировать Беллью. В одиннадцатом раунде Хэй пропустил несколько ударов, в результате чего вывалился за канаты. Дэвид вернулся в ринг, но еще до окончания отсчета рефери секунданты Дэвида выбросили белое полотенце.Таким образом, итогом боя стала победа Беллью техническим нокаутом в 11-м раунде.