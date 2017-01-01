Лебедев: WBC бережет Уайлдера, как курочку Рябу, несущую золотые яички

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Денис Лебедев заявил, что, решение Всемирного боксерского совета (WBC) отстранить Александра Поветкина от боев по своей версии является предсказуемым.WBC в пятницу сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок из-за положительных допинг-тестов.«Смешно уже об этом говорить. Плохой смех, конечно. Это (решение WBC) настолько предсказуемо. К сожалению, пока мы еще не можем соревноваться с этим беспределом.Но я думаю, что в будущем что-нибудь изменится. Конечно, WBC теряет от того, что они так поступают, но им именно это и нужно, чтобы у них были не очень сильные боксеры. Сейчас у них появился на горизонте (Деонтей) Уайлдер. Они его берегут как курочку Рябу, несущую золотые яички. Очевидно, что они не хотят его выставлять против Саши. Тем, кто понимает в боксе, это очевидно», - заявил Лебедев.