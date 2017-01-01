Бриггс: Надеюсь, Белью нокаутирует Хэя и закроет ему рот раз и навсегда

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе американец Шеннон Бриггс поделился своими ожиданиями от боя британцев Дэвида Хэя (28-2, 26 КО) и Тони Беллью (28-2-1, 18 КО). Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе американец Шеннон Бриггс поделился своими ожиданиями от боя британцев Дэвида Хэя (28-2, 26 КО) и Тони Беллью (28-2-1, 18 КО).

«Мне хотелось бы, чтобы Беллью выиграл этот бой, потому что



Он уже "кидал” меня, "кидал”



Поединок Дэвида Хэя с Тони Беллью состоится 4 марта в Лондоне. 12-раундовый бой пройдет в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).

«Мне хотелось бы, чтобы Беллью выиграл этот бой, потому что Дэвид Хэй - плохое явление для бокса, - цитирует Бриггса Sky Sports. - Он из тех парней, которые много чего говорят, а потом делают все совершенно по-другому.Он уже "кидал” меня, "кидал” Тайсона Фьюри пару раз. Надеюсь, Белью нокаутирует его и закроет ему рот раз и навсегда».Поединок Дэвида Хэя с Тони Беллью состоится 4 марта в Лондоне. 12-раундовый бой пройдет в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).

По материалам: Boxingnews