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13:02 Джима поднялась на 8-е место в общем зачете КМ; лидирует Дальмайер 55 | Биатлон
12:32 Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане; Джима - седьмая 135 | Биатлон / Главные новости спорта
11:38 Руслан Ткаленко – третий в спринте на седьмом этапе Кубка IBU 117 | Биатлон / Главные новости спорта
11:13 НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Тампу», «Чикаго» по буллитам одолел «Айлендерс», «Детройт» в овертайме уступил «Калгари» и другие результаты 91 | Хоккей
10:40 НБА. «Финикс» победил «Оклахому», «Кливленд» обыграл «Атланту», «Вашингтон» проиграл «Торонто» и другие результаты 92 | Баскетбол
09:52 Бриггс: Надеюсь, Белью нокаутирует Хэя и закроет ему рот раз и навсегда 130 | Бокс
09:46 Хэй и Белью прошли процедуру взвешивания 152 | Бокс
09:13 Акапулько. Надаль разгромил Чилича и в финале встретится с Куэрри 143 | Теннис
08:46 Цуренко на отказе Лучич-Барони вышла в финал турнира в Акапулько 152 | Теннис / Главные новости спорта
23:26 Прима, Пидручный, Семенов, Семаков и Жирный побегу в гонке преследования на этапе КМ в Пхенчхане 176 | Биатлон
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