Хэй и Белью прошли процедуру взвешивания





36-летний британец Дэвид Хэй (28-2, 26 КО) выйдет в ринг против своего 34-летнего соотечественника Тони Белью (28-2-1, 18 КО). 12-раундовый бой пройдет в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).



В рамках этого же вечера в бою за титул интернационального чемпиона по версии WBС в полусреднем весе (до 66,7 кг) встретятся 36-летний американец Пол Малиньяджи (36-7, 7 КО) и 23-летний британец Сэм Эггингтон (19-3, 11 КО).



Результаты взвешивания:



Дэвид Хэй — 101,8 кг

Тони Беллью — 96,8 кг



Сэм Эггингтон — 66,5 кг

Пол Малиньяджи — 66,3 кг

Фото boxingscene.com





Состоялась процедура официального взвешивания главных участников вечера бокса, который состоится 4 марта в Лондоне (Англия) на О2 Arena.36-летний британец(28-2, 26 КО) выйдет в ринг против своего 34-летнего соотечественника(28-2-1, 18 КО). 12-раундовый бой пройдет в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).В рамках этого же вечера в бою за титул интернационального чемпиона по версии WBС в полусреднем весе (до 66,7 кг) встретятся 36-летний американец(36-7, 7 КО) и 23-летний британец(19-3, 11 КО).Дэвид Хэй — 101,8 кгТони Беллью — 96,8 кгСэм Эггингтон — 66,5 кг