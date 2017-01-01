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Поветкин будет проводить бои по другим версиям, решение WBC обжалуют через год

Поветкин будет проводить бои по другим версиям, решение WBC обжалуют через год

Российский боксер Александр Поветкин, отстраненный Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенное время из-за положительных допинг-тестов, будет проводить бои по другим версиям, а через год попытается восстановить свои права в WBC, заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

WBC в пятницу сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок. В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с американцем Деонтеем Уайлдером проба россиянина показала наличие в организме следов мельдония. В декабре перед боем с канадцем Бермейном Стиверном допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин. В Нью-Йорке проходит судебное разбирательство между сторонами Поветкина и Уайлдера.

«Мы непременно будем проводить бои по другим версиям, а что касается WBC, нам требуется подготовка и время, чтобы оправдать Сашу, к тому же у нас идет большой суд в Нью-Йорке, так что я думаю, что все это затянется на год. Поэтому за этот год мы просудимся, а после будем восстанавливать права в WBC», - сказал Рябинский.

Ранее в рамках судебного разбирательства с Уайлдером команда Поветкина проиграла эпизод с присяжными заседателями, по мнению которых россиянин принимал мельдоний в запрещенный период. Позднее адвокат российского боксера Алексей Карпенко сообщил, что сторона Поветкина будет ходатайствовать о смене состава присяжных, а вторая часть суда начнется не раньше апреля.
По материалам: Р-Спорт
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