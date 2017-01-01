Поветкин будет проводить бои по другим версиям, решение WBC обжалуют через год

Российский боксер Александр Поветкин, отстраненный Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенное время из-за положительных допинг-тестов, будет проводить бои по другим версиям, а через год попытается восстановить свои права в WBC, заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.WBC в пятницу сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок. В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с американцем Деонтеем Уайлдером проба россиянина показала наличие в организме следов мельдония. В декабре перед боем с канадцем Бермейном Стиверном допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин. В Нью-Йорке проходит судебное разбирательство между сторонами Поветкина и Уайлдера.«Мы непременно будем проводить бои по другим версиям, а что касается WBC, нам требуется подготовка и время, чтобы оправдать Сашу, к тому же у нас идет большой суд в Нью-Йорке, так что я думаю, что все это затянется на год. Поэтому за этот год мы просудимся, а после будем восстанавливать права в WBC», - сказал Рябинский.Ранее в рамках судебного разбирательства с Уайлдером команда Поветкина проиграла эпизод с присяжными заседателями, по мнению которых россиянин принимал мельдоний в запрещенный период. Позднее адвокат российского боксера Алексей Карпенко сообщил, что сторона Поветкина будет ходатайствовать о смене состава присяжных, а вторая часть суда начнется не раньше апреля.