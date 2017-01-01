На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок

WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок

Российский боксер Александр Поветкин (32-1, 23 КО) отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок и оштрафован на $250 тысяч, сообщается в пресс-релизе организации.

«В соответствии с решением WBC Александр Поветкин должен быть отстранен от участия в любых поединках под эгидой организации на неопределенный срок. Он также должен заплатить штраф в размере $250 тысяч», - говорится в сообщении.

37-летний Поветкин сможет подать заявку на восстановление в организации через год после оглашения решения. Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) в соответствии с действующей программой по развитию "чистого" спорта разработает специальный индивидуальный протокол тестирования россиянина на допинг за его собственный счет.

WBC рассмотрит возможность снятия отстранения, если результаты тестов, взятых в рамках протокола, будут отрицательными. Также сообщается, что WBC даст россиянину возможность представить дополнительные доказательства относительно результатов его допинг-пробы на остарин.

Бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. WBC предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.

Допинг-проба «А» 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.

Ранее WBC и Международная боксерская федерация исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.
По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Допинг-проба «Б» Александра Поветкина дала положительный результат
Вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесено на неопределенный срок
Стиверн: Поветкин принимал настоящий допинг, а я выпил энергетик
Допинг-тест боксера Поветкина за 17 мая дал отрицательный результат
Расследование WBC дела Поветкина может занять около двух месяцев
Допинг-проба B Поветкина также дала положительный результат на мельдоний
Поветкин: Cудиться с Уайлдером придется по-любому
Поветкин сдал положительный допинг-тест на мельдоний
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Поветкин будет проводить бои по другим версиям, решение WBC обжалуют через год
WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок
Чисора: Хэй бьет не так уж и сильно, Беллью его нокаутирует в поздних раундах
Дэвид Хэй: С моим ахиллом все прекрасно
Джошуа: Буду очень рад, если Беллью жестко нокаутирует Хэя

Последние новости спорта

11:15 Поветкин будет проводить бои по другим версиям, решение WBC обжалуют через год 31 | Бокс

10:55 WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок 58 | Бокс

10:42 НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Бостон», «Вашингтон» - «Нью-Джерси», «Миннесота» проиграла «Коламбусу» и другие результаты 46 | Хоккей

09:55 НБА. «Финикс» разгромил «Шарлотт», «Чикаго» обыграл «Голден Стэйт», «Оклахома» проиграла «Портленду» 62 | Баскетбол

09:28 Энди Маррей: Еще одного такого тай-брейка у меня не будет 100 | Теннис

09:10 Пять украинских биатлонистов побегут в спринте на этапе КМ в Пхенчхане 127 | Биатлон

08:48 УХЛ. 39-й тур. «Кременчук» не оставил шансов «Дженералз» 94 | Хоккей

08:20 Акапулько. 25 эйсов помогли Кирьосу победить Джоковича в ¼ финала 113 | Теннис

08:01 Надаль и Чилич встретятся в полуфинале турнира в Акапулько 109 | Теннис

07:44 Леся Цуренко вышла в полуфинал на турнире в Акапулько 127 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

ВИДЕО

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)





Топ-новости недели

Леся Цуренко вышла в полуфинал на турнире в Акапулько
Юлия Джима – шестая в спринте на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане
Леся Цуренко вышла в ¼ финала на турнире в Акапулько
Елена Пидгрушная признана лучшей спортсменкой Украины в феврале
Долгополов проиграл Чиличу на старте турнира в Акапулько








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (58)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги