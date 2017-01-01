WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок

Российский боксер Александр Поветкин (32-1, 23 КО) отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок и оштрафован на $250 тысяч, сообщается в пресс-релизе организации.«В соответствии с решением WBC Александр Поветкин должен быть отстранен от участия в любых поединках под эгидой организации на неопределенный срок. Он также должен заплатить штраф в размере $250 тысяч», - говорится в сообщении.37-летний Поветкин сможет подать заявку на восстановление в организации через год после оглашения решения. Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) в соответствии с действующей программой по развитию "чистого" спорта разработает специальный индивидуальный протокол тестирования россиянина на допинг за его собственный счет.WBC рассмотрит возможность снятия отстранения, если результаты тестов, взятых в рамках протокола, будут отрицательными. Также сообщается, что WBC даст россиянину возможность представить дополнительные доказательства относительно результатов его допинг-пробы на остарин.Бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. WBC предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.Допинг-проба «А» 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.Ранее WBC и Международная боксерская федерация исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.