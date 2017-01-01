Чисора: Хэй бьет не так уж и сильно, Беллью его нокаутирует в поздних раундах

Британский зимбабвиец Дерек Чисора, который в 2012 году был уничтожен за пять раундов экс-чемпионом двух весовых категорий Дэвидом Хэем (28-2, 26 КО), решил, что его обидчик послезавтра проиграет Тони Беллью (28-2-1, 18 КО). Своими умозаключениями он поделился со Sky Sports.«Дэвид — крутой атлет, который был на самом верху, но в своих боях после возвращения он не боксировал ни с кем, кто представляет для него угрозу, - приводит слова Чисоры Sky Sports. - Тони же ни куда не уходил из спорта, да и опыта у него хватает. Думаю, он нокаутирует Хэя в поздних раундах».По его мнению, Тони терять нечего, а все психологическое давление — на фаворите, так как он не может позволить себе «проиграть полутяжу».«Я спарринговал с Беллью, он очень силен, — продолжил Чисора. — Ему нужно затащить Хэя в поздние раунды, чтобы тот устал. И он это сделает. Дэвид бьет не так уж и сильно, там все дело в неожиданности удара и его скорости».Поединок Дэвида Хэя с Тони Беллью состоится 4 марта в Лондоне (Великобритания) на О2 Arena.