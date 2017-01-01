Промоутер Беллью: Если бы Хэй не собирался драться, я знал бы об этом

Промоутер обладателя титула WBC в крузервейте Тонни Беллью – Эди Хиррн заявил, что запланированный на 4 марта бой его подопечного с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Дэвидом Хэем состоится.



Об этом Хирн рассказал в интервью Sky Sports, комментируя



«Если бы Хэй не собирался драться, я знал бы об этом, - заявил Хирн. – Открытые тренировки запланированы на вечер среды. Он будет там и на ринге в субботу. Я слышал о его проблемах с ахиллом несколько недель назад. Но в выходные он играл в футбол. Разве с больным ахиллом это возможно?».



Бой Беллью – Хэй запланирован на 4 марта и должен состояться на лондонской арене O2.

Промоутер обладателя титула WBC в крузервейте Тонни Беллью – Эди Хиррн заявил, что запланированный на 4 марта бой его подопечного с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Дэвидом Хэем состоится.Об этом Хирн рассказал в интервью Sky Sports, комментируя информацию о том, что Хэй может отказаться от поединка из-за проблем с ахиллом. По словам Хирна, Хэй действительно посещал в Мюнхене доктора Ханса-Вильгельм Мюллера-Вольфарта, однако по другой причине – именно этот врач делал Дэвиду операцию в 2013-м году на плече.«Если бы Хэй не собирался драться, я знал бы об этом, - заявил Хирн. – Открытые тренировки запланированы на вечер среды. Он будет там и на ринге в субботу. Я слышал о его проблемах с ахиллом несколько недель назад. Но в выходные он играл в футбол. Разве с больным ахиллом это возможно?».Бой Беллью – Хэй запланирован на 4 марта и должен состояться на лондонской арене O2.