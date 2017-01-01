На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Промоутер Беллью: Если бы Хэй не собирался драться, я знал бы об этом

Промоутер Беллью: Если бы Хэй не собирался драться, я знал бы об этом

Промоутер обладателя титула WBC в крузервейте Тонни Беллью – Эди Хиррн заявил, что запланированный на 4 марта бой его подопечного с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Дэвидом Хэем состоится.

Об этом Хирн рассказал в интервью Sky Sports, комментируя информацию о том, что Хэй может отказаться от поединка из-за проблем с ахиллом. По словам Хирна, Хэй действительно посещал в Мюнхене доктора Ханса-Вильгельм Мюллера-Вольфарта, однако по другой причине – именно этот врач делал Дэвиду операцию в 2013-м году на плече.

«Если бы Хэй не собирался драться, я знал бы об этом, - заявил Хирн. – Открытые тренировки запланированы на вечер среды. Он будет там и на ринге в субботу. Я слышал о его проблемах с ахиллом несколько недель назад. Но в выходные он играл в футбол. Разве с больным ахиллом это возможно?».

Бой Беллью – Хэй запланирован на 4 марта и должен состояться на лондонской арене O2.
По материалам: klitschko-brothers
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Хирн: Поединок между Хэем и Белью может состояться 4 марта
Дэвид Хэй может сняться с боя против Тони Беллью
Хирн: Джошуа встретится с Кличко, если получит приемлемый гонорар
Хирн: Джошуа может отказаться от пояса IBF ради боя с Уайлдером
Бой Джошуа — Кличко, скорее всего, состоится 10 декабря
Промоутер Джошуа: Бой с Хэем не входит в наши планы в этом году
Хэй: Могу напиваться каждый день и все равно нокаутирую Беллью
Дэвид Хэй: Даже в своей худшей форме я нокаутирую Беллью за один раунд
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Промоутер Беллью: Если бы Хэй не собирался драться, я знал бы об этом
Дэвид Хэй может сняться с боя против Тони Беллью
Тренер Уайлдера: Я ставлю на Кличко, он более опытный боец, чем Джошуа
Хэй: В бою со мной Беллью рискует жизнью
Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Последние новости спорта

19:23 Промоутер Беллью: Если бы Хэй не собирался драться, я знал бы об этом 27 | Бокс

18:52 Будапешт официально отозвал заявку на проведение Олимпиады-2024 63 | Олимпийские игры

18:27 МОК лишил пятиборку Викторию Терещук бронзы ОИ-2008 74 | Многоборье

18:14 Немецкий двоеборец Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на ЧМ; Пасичник – 30-й 77 | Лыжное двоеборье

17:39 Анна Музычук обыграла Тань Чжунъи в третьей партии финала на ЧМ по шахматам 95 | Шахматы

17:05 Состав сборной Украины на чемпионат Европы по стрельбе 102 | Стрельба

16:51 Елена Пидгрушная признана лучшей спортсменкой Украины в феврале 96 | Биатлон / Главные новости спорта

16:41 Шарапова получила wild-card на турнир в Риме 108 | Теннис

16:10 Акапулько. Дель Потро стал соперником Джоковича по выходу в ¼ финала 137 | Теннис

15:52 Финн Нисканен – чемпион мира в лыжной гонке на 15 км; Красовский – 57-й 148 | Лыжные гонки

Все новости

ФОТО

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

ВИДЕО

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)

Серебро украинских биатлонисток в эстафете на ЧМ-2017 (Видео)





Топ-новости недели

Елена Пидгрушная признана лучшей спортсменкой Украины в феврале
Долгополов проиграл Чиличу на старте турнира в Акапулько
Свитолина с победы начала защиту титула на турнире в Куала-Лумпуре
Цуренко стартовала с победы на турнире в Акапулько
Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко и Бондаренко также укрепили свои позиции








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (23)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги