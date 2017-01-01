Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Поединок состоится 4 марта в Лондоне (Великобритания) на О2 Arena. Встреча пройдет в супертяжелом весе. В случае поражения Беллью он сохранит титул в крузервейте.

Фото: Boxingscene.com

В Лондоне (Англия) состоялась финальная пресс-конференцию перед предстоящим поединком двух британцев - экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэйем (28-2, 26 КО) и чемпионом WBC в тяжелом весе Тони Беллью (28-2-1, 18 КО).Дуэль взглядов прошла бех драки, но получилась не совсем традиционной, так как враждующих соперников, успевших наговорить друг другу кучу «любезностей», разделяли довольно крупные секьюрити.