Последние новости спорта

19:15 Джошуа прокомментировал слухи о нокаутах в спаррингах 100 | Бокс

19:05 Пакьяо проведет бой с Амиром Ханом 23 апреля 91 | Бокс

18:44 Анна Музычук сыграла вничью с Тань Чжунъи в первой партии финала на ЧМ по шахматам 90 | Шахматы

18:31 Мальчик-трансгендер победил на соревнованиях по борьбе среди девочек в Техасе 90 | Борьба

17:38 Катерина Козлова проиграла на старте турнира в Куала-Лумпуре 195 | Теннис

17:12 Свендсен и братья Бё пропустят этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане 130 | Биатлон

16:50 Четыре победы и поражение гандбольной «Галичанки» в 5-м туре Балтийской лиги 122 | Игровые виды спорта

16:21 Россиянки победили в эстафете среди девушек на ЧМ по биатлону; украинки – пятые 151 | Биатлон

16:08 На чемпионате по бегу в США 99-летний ветеран обогнал 92-летнего соперника 113 | Легкая атлетика