Пакьяо проведет бой с Амиром Ханом 23 апреля

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) проведет бой с 30-летним британцем Амиром Ханом (31-4, 19 КО) 23 апреля. Об этом Пакьяо написал в Twitter.Место проведения боя не называется. Ранее Пакьяо писал, что свой следующий бой намерен провести в ОАЭ, а также предлагал болельщикам выбрать для него соперника среди британцев Амира Хана и Келла Брука, австралийца Джеффа Хорна и американца Теренса Кроуфорда.Хан победил в голосовании среди почти 45 тысяч пользователей, набрав 48% голосов.«Переговоры между командой Пакьяо и командой Хана пришли к соглашению по бою 23 апреля, как того хотели болельщики», – написал Пакьяо.После возобновления карьеры Пакьяо 5 ноября 2016 года одержал победу над чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO 27-летним американцем Джесси Варгасом (27-2-0, 10 КО).Ранее соперником Пакьяо должен был стать Джефф Хорн, однако сам Пакьяо решил сменить оппонента.